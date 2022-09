Κέρκυρα

Κέρκυρα: Εργατικό δυστύχημα σε εργοτάξιο (εικόνες)

Ένας αλλοδαπός εργάτης καταπλακώθηκε από χώμα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στην περιοχή Σιδαρίου, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είναι ένας αλλοδαπός εργάτης περίπου 50 ετών.

Ο άτυχος άντρας εργαζόταν σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, όπου καταπλακώθηκε από χώμα.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ο άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.





Πηγή: kerkyrasimera.gr

