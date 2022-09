Λάρισα

Λάρισα: Χειροπέδες σε ζευγάρι εκπαιδευτικών μετά από καταγγελία των παιδιών τους

Η μητέρα φέρεται να κλείδωσε δυο από τις κόρες της σε ταράτσα αποθήκης για να τις συνετίσει, ενώ ο πατέρας έδειρε τη μεγαλύτερη 24χρονη κόρη του. Τι λένε οι ίδιοι.

Ένα ακόμη επεισόδιο, ενός οικογενειακού δράματος στη Λάρισα, διαδραματίστηκε το βράδυ της Δευτέρας και οδήγησε μάλιστα και σε μια σύλληψη.

Η αναφορά γίνεται στην οικογενειακή αντιπαράθεση μεταξύ δύο γονέων – εκπαιδευτικών και των παιδιών τους, η οποία έφθασε την περασμένη εβδομάδα μέχρι και τις δικαστικές αίθουσες, μετά από μήνυση που είχαν καταθέσει οι δύο κόρες κατά της μητέρας τους για παράνομη κατακράτηση, επειδή η τελευταία τις κλείδωσε στην αποθήκη της ταράτσας για να τις “συνετίσει”.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, προσήχθη ο 53χρονος πατέρας τους καθώς φέρεται να καταγγέλθηκε πως χειροδίκησε σε βάρος της 24χρονης κόρης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο πατέρας που οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα είχε υπερασπιστεί τη σύζυγό του, αποδίδοντας επιθετική συμπεριφορά στις κόρες του.

Η νεότερη εξέλιξη είναι ότι χθες το βράδυ της Δευτέρας συνελήφθη και η μητέρα των κοριτσιών για εξύβριση. Μάλιστα να σημειωθεί ότι από το δικαστήριο η μητέρα των κοριτσιών είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, ενώ αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως και οι δύο γονείς είναι εκπαιδευτικοί.

Αμφότεροι οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα.

