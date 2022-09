Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Νονά αρνείται να επιστρέψει το βαφτιστήρι στους γονείς του

Μια απίστευτη ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Αλεξανδρούπολη όπου μία νονά αποφάσισε να κρατήσει το παιδί των κουμπάρων της και να μην τους επιστρέψει. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η νονά μαζί με τις δύο κόρες της προσφέρθηκαν να κρατήσουν το 13 μηνών κοριτσάκι όταν η μητέρα του θα γεννούσε το τέταρτο παιδί της.

Το κοριτσάκι έμεινε κάποιες ημέρες στο σπίτι της νονάς με τους γονείς να δίνουν το «πράσινο» φως, καθώς όπως λένε, της είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια, οι γονείς ανακοίνωσαν ότι θα μετακόμιζαν σε άλλη πόλη αλλά η νονά αρνήθηκε να επιστρέψει το παιδί.

Σύμφωνα με τον πατέρα του παιδιού οι κόρες της νονάς ήταν εκείνες που αρνήθηκαν. «Κανονίσαμε με τη νονά της το πρωί με το που θα γυρνούσα εγώ από τη δουλειά μου να περνούσα και να πάρω τη μικρή στις 8 και εκείνες σηκωθήκανε και φύγανε. Πήραν το παιδί και έφυγαν! Μας έστειλαν ένα μήνυμα ότι κάτι τους έτυχε και έχουν φύγει» είπε ο πατέρας μιλώντας στο Star.

Στη συνέχεια, ο πατέρας πήγε στην αστυνομία και ότι τους είπε ότι θα τους πήγαιναν το παιδί στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Οι γονείς περίμεναν το παιδί τους, αλλά όπως είπαν, βρέθηκαν στα δικαστήρια αντιμέτωποι με μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή επιμέλεια του κοριτσιού στη νονά και τις κόρες της, γιατί οι γονείς ήταν… ακατάλληλοι.

Οι γονείς του παιδιού έκαναν μήνυση για αρπαγή και εδώ και δύο χρόνια πηγαινοέρχονται στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω το παιδί τους.

Όμως η νονά έκανε αίτηση για υιοθεσία του παιδιού κάτι που εξόργισε ακόμα περισσότερο τους γονείς.

«Εγώ δεν το έδωσα για υιοθεσία το παιδί. Ούτε χαρτιά έχω κάνει, ούτε τίποτα. Εγώ τα αγαπάω και τα πέντε το ίδιο! Δεν έχω ξεχωρίσει κανένα παιδί. Όπως έχω τα τέσσερα να έχω και το πέμπτο. Να πάρω το παιδί μου πίσω, δε θέλω τίποτα άλλο. Μόνο το παιδί!» λέει η μητέρα του.

Την περασμένη Τετάρτη στο αρμόδιο δικαστήριο συζητήθηκε η αίτηση υιοθεσίας. Το παιδί προσωρινά μένει στην Αλεξανδρούπολη με τη νονά και τις κόρες της.

