Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο - Mητέρα 44χρονου: “Έμαθα τον θάνατό του από το ραδιόφωνο”

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται ένας 28χρονος κι ένας 36χρονος. Σε φορτισμένο κλίμα η κατάθεση της μητέρας του θύματος.



Με την κατάθεση της ηλικιωμένης μητέρας του άτυχου 44χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά ληστή τον οποίο επιχείρησε να αφοπλίσει στη διάρκεια μεταξύ τους πάλης, ξεκίνησε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για τη φονική ληστεία του περυσινού Νοεμβρίου, σε κατάστημα ψιλικών επί της οδού Γρ. Λαμπράκη. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται ένας 28χρονος κι ένας 36χρονος, ο πρώτος ως δράστης ανθρωποκτονίας με δόλο, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ ο δεύτερος ως συνεργός στη ληστεία και επιπλέον για κατοχή ναρκωτικών.

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου ανέφερε στην κατάθεσή της ότι πληροφορήθηκε για τον θάνατό του γιου της από το ραδιόφωνο καθώς βρισκόταν μέσα σε ταξί καθ' οδόν για το νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί το θύμα με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. «Ήταν ο μοναχογιός μου, το στήριγμά μου. Από τον καιρό που έχασα τον άντρα μου ορκίστηκε ότι θα είναι δίπλα μου. Δούλευε τη νυχτερινή βάρδια γιατί έλεγε ότι ήταν καλύτερες οι αποδοχές» είπε μεταξύ άλλων η μάρτυρας.

Προηγουμένως οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους κατηγορίες. «Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω και δεν ήξερα ότι το πιστόλι είχε φυσίγγια», είπε ο 28χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία. Δέχθηκε μόνο την πράξη της ληστείας, τονίζοντας ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Ο 36χρονος συγκατηγορούμενός του (ημεδαπός), που φέρεται να κρατούσε «τσίλιες», δήλωσε αθώος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν συμμετείχε στην ληστεία, ούτε παρείχε κάλυψη.

Η φονική ληστεία έγινε τα ξημερώματα της 6ης Νοεμβρίου 2021 και καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερες ασφαλείας εντός και περιμετρικά του καταστήματος ψιλικών. Το θύμα δέχθηκε εξ επαφής πυροβολισμό με συνέπεια να καταλήξει λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, μετά την τέλεση της πράξης του, ο 28χρονος εμφανίζεται να τρέχει σε παρακείμενο δρόμο συναντώντας τον φερόμενο συνεργό του, τον οποίο ενημέρωσε για τη δυσμενή τροπή που πήρε η ληστεία, ενώ ακολούθως πέταξε τόσο το όπλο όσο και τα ρούχα που φορούσε.

Κατά το ίδιο βούλευμα, αργότερα οι δύο κατηγορούμενοι - οι οποίοι συνδέονταν φιλικά και φέρονται να υπήρξαν χρήστες ναρκωτικών - συναντήθηκαν, με τον πρώτο (αλλοδαπό) να παραδίδει στον συγκατηγορούμενό του το μερίδιο από τη ληστεία, που, κατά την εκτίμηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ανήλθε σε 420 ευρώ.

