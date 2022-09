Αχαΐα

Τροχαίο: Τραγωδία στην Εθνικό Οδό (εικόνες)

Φρικτό τροχαίο με δύο νεκρούς και έναν τραυματία στην ΕΟ Πύργου - Πατρών. Εικόνες - σοκ από το σημείο του δυστυχήματος.

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της περιοχής Τσουκαλέικα, στην Αχαΐα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συγκρούστηκαν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 54χρονος με φορτηγό που οδηγούσε ένας 70χρονος.

Από την σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν θανάσιμα ο 54χρονος και μία 43χρονη, η οποία επέβαινε στο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

