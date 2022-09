Μεσσηνία

Κακοκαιρία “Bogdan” - Καλαμάτα: Ποτάμια οι δρόμοι της Καλαμάτας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μισή ώρα βροχής ήταν αρκετή για να κάνει τους δρόμους...ποτάμια.

Έντονα ήταν τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Καλαμάτα το μεσημέρι της Τρίτης, λόγω της κακοκαιρίας «Bogdan», για την οποία προειδοποίησε χθες με έκτακτο δελτίο της η ΕΜΥ.

Για μισή ώρα "άνοιξαν οι ουρανοί", χρονικό διάστημα που ήταν αρκετό για να πλημμυρίσουν για μια ακόμα φορά κεντρικοί δρόμοι της πόλης, καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα σε Νέα Είσοδο, Ασπρόχωμα, αλλά και σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας όπως Ναυαρίνου, Φάρων, Άκριτα, Κρήτης, Αρτέμιδος, Γλαύκου κ.α.

πηγή; eleftheriaonline.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Βίασε την ανήλικη κόρη της συντρόφου του την ώρα που αυτή γεννούσε το παιδί τους

Κορονοϊός – Μετάλλαξη “Όμικρον”: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πρόταση γάμου σε αγώνα μπάσκετ: Δημόσια χυλόπιτα…. και αμηχανία (βίντεο)