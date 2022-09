Καβάλα

Δολοφονία στην Καβάλα: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος - Τι είπε στην απολογία του

Στη φυλακή ο νεαρός για τη δολοφονία του 52χρονου, πατέρα δύο παιδιών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 25χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου πατέρα δυο παιδιών από τη Χρυσούπολη Καβάλλας, έξω από την επιχείρηση επεξεργασίας μαρμάρων όπου εργάζονταν.

Σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης, μετά από αίτημά του, ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής και ψυχολογικής εξέτασης του κατηγορούμενου προκειμένου να διαπιστωθεί αν κατά την ώρα της τέλεσης της πράξης ο 25χρονος είχε διαταραγμένη συνείδηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος στην απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 52χρονο άντρα, αλλά απλά να τον φοβίσει, ή έστω να τον τραυματίσει. Επίσης, δήλωσε, ότι τον φοβόταν λόγω του εργασιακού bullying που του ασκούσε στο χώρο της κοινής τους εργασίας.

Ο κατηγορούμενος στις 16 Σεπτεμβρίου, νωρίς το πρωί, είχε στήσει καρτέρι έξω από το εργοστάσιο μαρμάρου στο οποίο εργαζόταν ο 52χρονος, και όταν εκείνος έφτασε στο χώρο της δουλειάς του τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές αρχές είχαν στρέψει τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης στο στενό οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του 52χρονου θύματος.

Ο κατηγορούμενος, που ήταν πρώην συνάδελφος του θύματος, είχε δηλώσει κατά τη σύλληψή του ότι θεωρούσε τον 52χρονο ως υπαίτιο για την απόλυσή του από τη δουλειά και ότι στο παρελθόν του είχε ασκήσει bullying.

