Χαλκιδική

Βιασμός 14χρονης στην Χαλκιδική: Ελεύθερος με όρους ο 24χρονος

Η μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον του, αφορούσε δύο περιστατικά. Οι όροι που του επιβλήθηκαν.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Πολυγύρου, ο 24χρονος που καταγγέλθηκε από 14χρονη ότι τη βίασε, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα εις βάρος του αποδιδόμενα αδικήματα του βιασμού και της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικη. Η μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον του αφορούσε δύο περιστατικά, το πρώτο τον περασμένο Αύγουστο και το δεύτερο πριν από δύο εβδομάδες.

Οι περιοριστικοί όροι που αποφασίστηκε να του επιβληθούν είναι οι εξής: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας της ανήλικης.

