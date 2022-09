Εύβοια

Τροχαίο με θύμα νεαρό ντελιβερά (εικόνες)

Τελευταίο μεροκάματο για νεαρό διανομέα φαγητού που σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Χαλκίδα από το τραγικό τέλος που είχε ένας νεαρός διανομέας φαγητού σε τροχαίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Τρίτης, 27 Σεπτεμβρίου στην οδό Ληλαντίων στο ύψος του Μυτάφη στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στο τροχαίο σκοτώθηκε ένας ντελιβεράς.

Ο άτυχος νεαρός έπεσε πάνω σε κάδο απορριμμάτων και στην προσπάθεια να τον αποφύγει έπεσε σε διερχόμενο ΙΧ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

