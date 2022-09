Θεσσαλονίκη

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Θεσσαλονίκη: Οι ποινές που επιβλήθηκαν

Κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για την φονική ληστεία χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Τι κατέθεσαν οι κατηγορούμενοι. Η σπαρακτική κατάθεση της μητέρας του θύματος.

Ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 11 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε 28χρονο, κατηγορούμενο για τη φονική ληστεία σε βάρος του 44χρονου υπαλλήλου σε κατάστημα ψιλικών, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Το ίδιο Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 2 μηνών στον 36χρονο συγκατηγορούμενό του, που κατηγορείτο ότι κρατούσε «τσίλιες» έξω από το κατάστημα.

Ομόφωνα οι δικαστές τούς έκριναν ενόχους, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, τον πρώτο για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και τον δεύτερο για συνέργεια στη ληστεία και κατοχή ναρκωτικών (για ιδία χρήση). Σε αντίθεση με τον 28χρονο που επιστρέφει στις φυλακές, η απόφαση του Δικαστηρίου οδηγεί τον έτερο κατηγορούμενο σε καθεστώς ελευθερίας, υπό όρους, μέχρι το Εφετείο.

Το αιματηρό συμβάν έγινε τα ξημερώματα της 6ης Νοεμβρίου 2021 και καταγράφηκε καρέ-καρέ από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος (επί της οδού Γρ. Λαμπράκη). Το θύμα δέχθηκε εξ΄ επαφής πυροβολισμό, στην προσπάθειά του να αφοπλίσει τον δράστη, με τον οποίο και πάλεψε. Ο 44χρονος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διακομίστηκε με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, μετά την τέλεση της πράξης του, ο 28χρονος έτρεξε σε παρακείμενο δρόμο συναντώντας τον συνεργό του και τον ενημέρωσε για τη δυσμενή τροπή που πήρε η ληστεία, ενώ ακολούθως πέταξε τόσο το όπλο, όσο και τα ρούχα που φορούσε. Κατά το ίδιο βούλευμα, αργότερα οι δύο κατηγορούμενοι - οι οποίοι συνδέονταν φιλικά και υπήρξαν χρήστες ναρκωτικών - συναντήθηκαν, με τον 28χρονο αλλοδαπό να δίνει περί τα 100 ευρώ στον συνεργό του, από τη συνολική «λεία» των 420 ευρώ.

Τι απολογήθηκαν

«Πρώτη φορά έπιασα πιστόλι στη ζωή μου. Δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς έγινε. Δεν είχα πρόθεση να τον σκοτώσω. Το μόνο που ήθελα ήταν να εξασφαλίσω χρήματα για την επόμενη δόση μου. Ήμουν τρεις μέρες υπό την επήρεια διαφόρων ναρκωτικών ουσιών. Μετά το συμβάν έκανα τρεις απόπειρες αυτοκτονίας», είπε ο 28χρονος, αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος, ζητώντας συγγνώμη για ό,τι συνέβη. Από την πλευρά του ο 36χρονος (ημεδαπός) δήλωσε αθώος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν συμμετείχε στη ληστεία ούτε παρείχε κάλυψη στον φυσικό δράστη.

«Έμαθα για το θάνατο από το ραδιόφωνο»

Προηγουμένως, σε μία σπαρακτική κατάθεση η μητέρα του 44χρονου ανέφερε στο Δικαστήριο ότι πληροφορήθηκε για τον θάνατο του γιου της από το ραδιόφωνο, την ώρα που κατευθυνόταν με ταξί στο νοσοκομείο. «Ήταν ο μοναχογιός μου, το στήριγμά μου. Από τον καιρό που έχασα τον άντρα μου ορκίστηκε ότι θα είναι δίπλα μου. Δούλευε τη νυχτερινή βάρδια γιατί έλεγε ότι ήταν καλύτερες οι αποδοχές. Πέθανε την επέτειο της βάφτισής του» κατέθεσε, μεταξύ άλλων.

Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι θα βρεθούν τα επόμενα 24ωρα εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς κατηγορούνται και για άλλες ληστείες τις οποίες φέρονται να τέλεσαν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και για τις οποίες καλούνται να απολογηθούν σε ανακριτή, όπως ανέφερε - μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ - ο συνήγορος του 36χρονου.

