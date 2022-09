Ιωάννινα

Ιωάννινα: επιχείρηση διάσωσης για ζευγάρι Ισραηλινών

Οι περιπατητές, κάλεσαν τις αρχές για βοήθεια όταν τους κατέβαλε η κόπωση. Επιχείρηση έχει στηθεί για τη διάσωσή τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την διάσωση ενός ζευγαριού τουριστών από το Ισραήλ..

Η επιχείρηση εξελίσσεται στο φαράγγι του Βίκου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει την πεζοπορία από το πρωί, με στόχο να διασχίσουν το φαράγγι, με την κόπωση να τους καταβάλει κι έτσι να εγκαταλείπουν την προσπάθεια και να καλέσουν το 112.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ βρίσκονται στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. Όπως ανέφεραν οι δύο τουρίστες κατά την επικοινωνία τους με τις αρχές είναι αφυδατωμένοι, αλλά δεν έχουν τραυματιστεί.

