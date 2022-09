Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τέταρτη οβίδα στο εργοτάξιο – αποκλείστηκε εκ νέου η περιοχή

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδιών Ξηράς και θα παραμείνουν στον χώρο για να ελέγξουν αν υπάρχουν και άλλες οβίδες.

Και τέταρτη οβίδα όλμου εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, στο εργοτάξιο της Λέοντος Σοφού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από νωρίς το πρωί βρίσκονται στο σημείο μέλη του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδιών Ξηράς (ΤΕΝΞ) και γύρω στις 09:00 βρέθηκε η τέταρτη οβίδα. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τον χώρο και η οβίδα έχει απομακρυνθεί για να εξουδετερωθεί.

Σημειώνεται πως τα μέλη του ΤΕΝΞ θα βρίσκονται στο σημείο και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο, στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλες οβίδες.

