Αχαΐα

Πάτρα: 47χρονος έστελνε αισχρά μηνύματα σε 13χρονη… που έχει πατέρα πυγμάχο

Ο πατέρας πήρε… τη θέση της κόρης του και έκλεισε ραντεβού από το διαδίκτυο στον 47χρονο, στο οποίο πήγε μαζί με δυο φίλους του, επίσης πυγμάχους!

Στο εδώλιο θα καθίσει σήμερα Τετάρτη 29/9/2022 ο 47χρονος άνδρας ο οποίος συνομιλούσε ερωτικά στο διαδίκτυο με μία 13χρονη κοπέλαν στην Πάτρα, ο πατέρας της οποίας, του έστησε παγίδα και τελικά η Αστυνομία τον συνέλαβε.

Το περιστατικό συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου, ο άνδρας που δήλωσε «μετανιωμένος» και «βλάκας» όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» πέρασε από αυτόφωρη διαδικασία, πήρε αναβολή και τελικά η δίκη του θα γίνει σήμερα. Σύμφωνα με καλά εξακριβωμένες πληροφορίες, οι οποίες «περιγράφονται» μέσα στην δικογραφία, ο συγκεκριμένος άνδρας έστειλε στο κοριτσάκι αισχρά σεξουαλικά μηνύματα και του ζητούσε ακόμη και… γυμνές φωτογραφίες! Αυτά είδαν η μητέρα και ο πατέρας της, με τον δεύτερο να στήνει παγίδα.

Ο 42χρονος πατέρας άρχισε να επικοινωνεί με τον φερόμενο ως δράστη στην θέση της κόρης του. Ο πατέρας έκλεισε μαζί του ραντεβού σε πλατεία στα Ζαρουχλέικα και εμφανίστηκε μαζί με δύο φίλους του πυγμάχους. Και ο ίδιος είναι πυγμάχος. Ο άνδρας παρά τα απόλυτα δικαιολογημένα νεύρα που είχε, δεν τον άγγιξε, όμως οι δύο πυγμάχοι έκαναν τον κατηγορούμενο «ανώμαλο» παιδεραστή… τουλούμι στο ξύλο!

Ο 47χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σήμερα θα καθίσει στο εδώλιο προκειμένου να δικαστεί για την αποτρόπαια και σιχαμερή πράξη του.

