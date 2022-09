Φθιώτιδα

Λαμία: σκύλος δάγκωσε παιδί στη μέση της πλατείας (εικόνες)

Πώς έγινε η επίθεση στο αγοράκι 5 ετών. Τι δήλωσε η μητέρα του.

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά με σκύλους που δείχνουν επιθετική συμπεριφορά.

Λίηες ημέρες μετά την επίθεση δεσποζόμενου σκύλου σε 35χρονη γυναίκα που κατευθυνόταν στη δουλειά της, νωρίς το βράδυ της Τρίτης (27/9), ακόμη ενα περιστατικό συνέβη στη Λαμία, με θυμα αυτή τη φορά ένα αγοράκι 5 ετών.

Το αγοράκι μαζί με την οικογένειά του βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα και πήγαιναν σε κατάστημα εστίασης για να καθίσουν. Ξαφνικά το αγοράκι φώναξε στη μητέρα του ότι τον δάγκωσε ένα σκυλί που είχε τρυπώσει ανάμεσα στα καθίσματα.

«Αρχικά σάστισα, καθώς δεν είχα ακούσει κάποιο γαύγισμα ή έστω κάποιο θόρυβο που να δικαιολογεί αυτά που άκουγα από το μικρό, όταν σήκωσα όμως την μπλούζα του, τα έχασα, καθώς το παιδί ήταν δαγκωμένο στο ύψος του στήθους του», περιγράφει στο LamiaReport η μητέρα του παιδιού.

«Πρόκειται για δεσποζόμενο σκύλο που πρόσφατα εγκαταλείφθηκε», δηλώνει στο LamiaReport ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Λαμιέων, Παναγιώτης Στασινός.

«Είναι ημίαιμος Ελληνικός Ιχνηλάτης, ο οποίος φέρει τσιπ αλλά δεν είναι καταχωρισμένος στη βάση δεδομένων του Υπουργείου» και συνεχίζει «Ο κτηνίατρος και γενικά όποιος του πέρασε το τσιπάκι δεν το δήλωσε. Είναι κάτι που το συναντάμε συχνά ειδικά σε κυνηγόσκυλα. Επιτέλους θα πρέπει να ακολουθηθεί η νομοθεσία. Ο κτηνίατρος είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει στη βάση δεδομένων και ο ιδιοκτήτης του να το δηλώσει ηλεκτρονικά στο Δήμο», καταλήγει.

