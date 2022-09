Δωδεκανήσα

Ζωοκλοπή - Ρόδος: 8ετής κάθειρξη σε κατσικοκλέφτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιά ποινή επιβλήθηκε σε έτερο ζωοκλέφτη. Που εντοπίστηκαν οι δράστες και τι άλλο έκλεψαν από το στάβλο.

Ποινή κάθειρξης 8 ετών και χρηματική ποινή 3.500 ευρώ επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε έναν 35χρονο κατσικοκλέφτη ενώ σε ποινή κάθειρξης 10 ετών και χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ καταδικάστηκε ο συγκατηγορούμενός του ηλικίας 43 ετών που δεν άσκησε έφεση.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο E. T. αγνώστων λοιπών στοιχείων, που διαφεύγει της σύλληψης.

Το πρωί της 5ης Ιανουαρίου 2010 καταγγέλθηκε στο ΑΤ Ιαλυσού από τον Κων. Σουλούνη, κάτοικο Ιαλυσού, συνταξιούχο της Ολυμπιακής ότι άγνωστοι δράστες εισήλθαν τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας σε στάβλο που διατηρεί στη θέση Κεραμιδένια στην Παστίδα και αφαίρεσαν ένα κασελάκι με εργαλεία, ένα αλυσοπρίονο και 4 ζώα. Συγκεκριμένα, οι δράστες αφαίρεσαν δύο κατσίκες και δύο κατσικάκια τα οποία αφού έσφαξαν και καθάρισαν πέταξαν τα δέρματα και τα σπλάχνα τους σε διπλανό ρυάκι.

Περίοικος του ανέφερε ότι συναντήθηκε στο σημείο που βρίσκεται ο στάβλος με ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο χρώματος κόκκινου τύπου VE το οποίο επειδή του φάνηκε ύποπτο, επιχείρησε να ακολουθήσει.

Ο ίδιος περίοικος είπε στον παθόντα ότι οι επιβαίνοντες στο όχημα τον αντιλήφθηκαν και αφού ακολούθησε καταδίωξη χάθηκαν στην Παστίδα.

Από τον παθόντα καταγγέλθηκε ακόμη ότι το προηγούμενο Πάσχα ένας γνωστός του Αλβανός είχε φέρει ως βοηθό του για τη σφαγή των κατσικιών έναν ομοεθνή του, που είχε αυτοκίνητο με τα ως άνω χαρακτηριστικά και ο οποίος διέμενε στο Παραδείσι.

Στο μεταξύ οι αστυνομικοί εντόπισαν στην οδό Ι. Ρωμαίου, περιμετρική του αεροδρομίου, το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του πρώτου κατηγορούμενου, ο οποίος βρέθηκε και προσήχθη.

Στο ΑΤ Ιαλυσού αναγνωρίστηκε από τον περίοικο ως ο οδηγός του αυτοκινήτου που κινήθηκε στο στάβλο του παθόντος, ενώ από έλεγχο βρέθηκαν πολλές σταγόνες από ξεραμένο αίμα στον πίσω προφυλακτήρα και στην μπροστινή πλευρά του.

Από έρευνα που έγινε μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν στο χώρο του πορτ παγκάζ τρίχες από κατσίκι, κηλίδες από ξεραμένο αίμα, ένα μαχαίρι με ξύλινη λαβή και σε μια νάιλον τσάντα μια φόρμα εργασίας η οποία έφερε αίματα και κομμάτια από ξίγγια και κρέας.

Στο υπόγειο διαμέρισμα του αλλοδαπού βρέθηκε αίμα στον τοίχο πάνω από το φωτιστικό του μπάνιου, ένα ζευγάρι κάλτσες και ένα μαύρο παντελόνι με κηλίδες αίματος.

Από την προανάκριση που ακολούθησε εντοπίστηκε και ο δεύτερος δράστης στην οικία του οποίου βρέθηκαν εργαλεία και μαχαίρια χασάπη.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: 8 νέα κρούσματα σε 7 ημέρες

Πολυτεχνειούπολη: Σε διαθεσιμότητα η δόκιμη αστυνομικός

Σουφλέ μελιτζάνας από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)