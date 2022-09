Κυκλάδες

Φολέγανδρος: μετανάστες εντοπίστηκαν σε παραλία

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την πορεία των μεταναστών και τους λόγους που τους οδήγησαν στην Φολέγανδρο.

Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίτερα την Τετάρτη στο νησί της Φολεγάνδρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από το ρεπορτάζ, οι μετανάστες είναι γύρω στους 35 σε αριθμό και αποβιβάστηκαν νωρίτερα στην παραλία Κάτεργο της Φολεγάνδρου.

Οι πληροφορίες λένε ότι το ιστιοφόρο που τους μετέφερε είχε ξεκινήσει από την Τουρκία έπαθε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να ζητήσουν βοήθεια.

Οι μετανάστες, θα μεταφερθούν στην Ιο για τη διαμονή τους με συνοδεία λιμενικών με το πλοίο της γραμμής και θα ακολουθήσει προανάκριση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

