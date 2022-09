Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 14χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού (εικόνες)

Τρεις ανήλικοι ξυλοκόπησαν άγρια τον ανήλικο, ο οποίος περπατούσε στο δρόμο, ανυποψίαστος.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 14χρονος στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη, από τρεις συνομηλίκους του.

Το παιδί περιέγραψε στην κατάθεσή του ότι, είδε «να έρχονται απειλητικά προς το μέρος του τρεις συνομήλικοί» του με άγριες διαθέσεις. Χωρίς να προλάβει καν να αντιδράσει και χωρίς εκείνοι να του μιλήσουν άρχισαν να τον «χτυπούν ανελέητα στη μέση του δρόμου μέρα μεσημέρι». Μάταια φώναζε για βοήθεια.

Αποτέλεσμα της επίθεσης, ήταν να προκληθούν στον νεαρό μαθητή βαριές σωματικές κακώσεις και να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της οικογένειας του μαθητή, Θάνος Καρατσιώλης, «το πιο απίστευτο είναι ότι δέχτηκε αυτή την ανελέητη επίθεση από τους τρεις νεαρούς που αποτελούν ξεκάθαρα συμμορία νταήδων».

«Οι συμμορίες που εμφανίζονται και δρουν χωρίς όρια το τελευταίο διάστημα ειδικότερα σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, έχουν αποθρασυνθεί. Φτάνουν στο σημείο να απειλούν τα θύματα άμεσα και έμμεσα πως αν δεν σωπάσουν και τολμήσουν να αναφέρουν τα περιστατικά στις Αρχές θα υποστούν χειρότερες συνέπειες.

Το παιδί είναι σε κατάσταση σοκ, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι θα μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα και χωρίς φόβο. Ευτυχώς νεαροί φερόμενοι ως δράστες, συνελήφθησαν άμεσα καθώς υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στην περιοχή οπότε και εντοπίστηκαν άμεσα”, καταλήγει ο δικηγόρος της οικογένειας του μαθητή.

Πηγή: gritimes.gr

