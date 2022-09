Μεσσηνία

Μεσσηνία - Κακοποίηση βρέφους: Αποσωληνώθηκε το 4 μηνών αγγελούδι

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του μικρού κοριτσιού. Ελεύθερος με όρους ο 20χρονος πατέρας, του απαγορεύτηκε η επαφή με το παιδί.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του 4 μηνών βρέφους από την Κυπαρισσία που φέρεται να κακοποιήθηκε από τον πατέρα του και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του μικρού κοριτσιού παρουσίασε βελτίωση και χθες αποσωληνώθηκε. Σήμερα αν όλα πάνε καλά ενδέχεται να βγει από την εντατική και να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος πατέρας του παιδιού που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Θα καταβάλει εγγύηση 2.000 ευρώ και δύο φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο ΑΤ της περιοχής του.

Επιπλέον, δεν θα μπορεί να δει το βρέφος μέχρι την δίκη.

