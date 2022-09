Ηλεία

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

Από ένα μικρό μπαλάκι κινδύνεψε μωρό μόλις 8 μηνών, με τους γιατρούς να κάνουν αγώνα δρόμου για να το σώσουν.

Μωρό οκτώ μηνών κατάπιε μπαλάκι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σπίτι του παιδιού, στην Αμαλιάδα, ενώ το παιδί έπαιζε.

Η μητέρα του παιδιού αντιλήφθηκε αμέσως ότι το παιδί δεν μπορεί να αναπνεύσει και βγήκε από το σπίτι φωνάζοντας για βοήθεια. Γείτονας που την άκουσε τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Εκεί η παιδίατρος και το προσωπικό του Παιδιατρικού ξεκίνησαν την προσπάθεια να βγάλουν από το στόμα του παιδιού το μπαλάκι και μάλιστα το συντομότερο δυνατό για να καταφέρει να ανασάνει και να επανακτήσει τις αισθήσεις του.

Αφού κατάφεραν και έβγαλαν το μπαλάκι από το στόμα του παιδιού, συνεχίστηκε η προσπάθεια για πλήρη επανάκτηση των αισθήσεών του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε το ενδεχόμενο να διασωληνωθεί, κάτι που τελικά απεφεύχθη.

Τελικά, το παιδί κατάφερε να συνέλθει και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, συνοδεία περιπολικού και μηχανών της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Πηγή: patrisnews.gr

