Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στη φυλακή για τον βιασμό της θετής του κόρης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τον άνδρα που κατηγορείται για το βιασμό της κόρης της συντρόφου του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 13χρονη θετή του κόρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κληθούν να καταθέσουν τα ετεροθαλή αδέρφια που υποστηρίζει το κορίτσι ότι ήταν μπροστά στις αποτρόπαιες πράξεις.

Στο πλευρό του 46χρονου βρέθηκαν η σύντροφος και η αδερφή του.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Google: Η μεγάλη επένδυση θα φέρει 20000 νέες θέσεις εργασίας

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

Τροχαίο στον Βόλο: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί