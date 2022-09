Ημαθία

Βέροια: τηλεφωνικές απάτες με τροχαία “μαϊμού”

Πως εξαπατούσε τα θύματά του ο δράστης που πιάστηκε επ αυτοφώρω.

Τηλεφωνικές απάτες με «μαϊμού» τροχαία και θύματα ηλικιωμένους εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές της Ημαθίας, συλλαμβάνοντας επ' αυτοφώρω έναν 37χρονο αλλοδαπό, την ώρα που πήγαινε να εισπράξει από 83χρονη 4.000 ευρώ για δήθεν έξοδα χειρουργείου του τραυματισμένου παιδιού της.

Κατά πληροφορίες, αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν όταν η ανυποψίαστη ηλικιωμένη ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο για το υποτιθέμενο τροχαίο κι εκείνος υποπτεύθηκε ότι επρόκειτο περί απάτης, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί άμεσα στην ΕΛ.ΑΣ. και να ξεκινήσουν έρευνες.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 37χρονου, με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε τρεις ακόμη περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων με την ίδια μεθοδολογία. Πρόκειται για περιστατικά που καταγγέλθηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες σε διάφορες περιοχές της Ημαθίας. Σε αντίθεση όμως με την 83χρονη, στις τρεις αυτές περιπτώσεις αφαιρέθηκαν από τα θύματα συνολικά 20.750 ευρώ, 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. Μόνο από 88χρονο παθόντα οι επιτήδειοι απέσπασαν 15.550 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, ο 37χρονος φέρεται να ανήκει σε εγκληματική ομάδα η οποία δραστηριοποιείται σε τηλεφωνικές απάτες, με το ρόλο του να προσδιορίζεται στο να μεταβαίνει στα σπίτια των υποψήφιων θυμάτων για να εισπράξει χρήματα ή αντικείμενα αξίας για λογαριασμό των αρχηγικών μελών.

