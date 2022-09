Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 23 οβίδες βρέθηκαν σε εργοτάξιο

Κάποιες από αυτές βρέθηκαν σε κιβώτιο με ναζιστικά σύμβολα.

Κιβώτιο με πάνω από 23 οβίδες βρέθηκε στο εργοτάξιο της Λέοντος Σοφού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Χθες μόνο εντοπίστηκαν 15 οβίδες στο εν λόγω οικόπεδο, και μάλιστα οι 6 ήταν σε κιβώτιο με ναζιστικά σύμβολα και γερμανικά σύμβολα, γεγονός που δείχνει ότι πιθανότατα να ήταν μία αποθήκη του στρατού της Γερμανίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το Mega.

Οι εργασίες στο οικόπεδο πραγματοποιούνται για την ανέγερση ενός 9όροφου ξενοδοχείου, με την πορεία των εργασιών να εξελίσσεται σε θρίλερ, καθώς στο σημείο έχει φτάσει και ο στρατός.

Πρόκειται για ένα πολύ κεντρικό σημείο στην πόλη, ενώ οι εργασίες γίνονται με φτυάρια, καθώς τα σκαπτικά μηχανήματα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κίνηση, προκειμένου να μην σημειωθεί κάποιο ατύχημα με τις οβίδες.

