Φθιώτιδα

Λαμία: ΕΔΕ για θάνατο καθηγητή - “Ψηνόταν” στον πυρετό και έμεινε 10 ώρες στα Επείγοντα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση για το αν υπάρχει ευθύνη γιατρών.



Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης, για το θάνατο του 49χρονου Καθηγητή Πληροφορικής Βτον περασμένο Αύγουστο στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα προηγούμενα 24ωρα ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική έρευνα από το Διοικητή του ΓΝ Λαμίας Ανδρέα Κολοκυθά που φαίνεται ότι έδειξε ότι υπάρχουν λόγοι για να προχωρήσει η 5η ΥΠΕ σε ΕΔΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ένορκη Διοικητική Εξέταση ανατέθηκε στη Διευθύντρια ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Γεωργία Παπαδάμου, η οποία είναι και Συντονίστρια Διευθύντρια για όλα τα ΤΕΠ της 5ης ΥΠΕ.

Ο άτυχος Καθηγητής εισήχθη με υψηλό πυρετό το πρωί της 20ης Αυγούστου και παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να διασωληνωθεί παρέμεινε για 10 περίπου ώρες στα Επείγοντα πριν μεταφερθεί στη Γενική ΜΕΘ και παρά το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν τρία άδεια κρεβάτια στην Εντατική. Ως εξήγηση για αυτή την καθυστέρηση προβάλλεται ότι ο 49χρονος δεν ήταν σταθερός αιμοδυναμικά κι υπήρχε κίνδυνος να υποστεί έμφραγμα κατά τη μεταφορά.

Η συγκεκριμένη εξήγηση ουδόλως έπεισε την οικογένεια του άτυχου Καθηγητή, με τον αδερφό του να κάνει λόγο για ολιγωρία γιατρών και την ανάθεση της υπόθεσης στη δικηγόρο Σοφία Σταυράκη για τη νομική διερεύνησή της.

Πηγή: LamiaReport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας

ΗΠΑ - Κακοκαιρία Ίαν: Δεκάδες ηλικιωμένοι πνίγηκαν μέσα στα σπίτια τους (εικόνες)

Παλαιστίνη: 7χρονος πέθανε από τον φόβο του, ενώ τον κυνηγούσαν Ισραηλινοί στρατιώτες (βίντεο)