Βόλος: Γυναίκα μπήκε σε σχολείο και απειλούσε να μαχαιρώσει μαθητές

Η γυναίκα, γύρω στα 40, εισήλθε στο σχολείο σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε χαρακτηριστικά «θα σας φάω, θα σας χτυπήσω»





Πρωτοφανής αναστάτωση επικράτησε σε σχολείο του Βόλου σήμερα το πρωί, όταν μία γυναίκα εισήλθε στο σχολείο και φώναζε και απειλούσε ότι θα μαχαιρώσει τους μαθητές. Επικράτησε πανικός, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σοκαρίστηκαν από το περιστατικό. Η γυναίκα συνέχιζε τις απειλές, όμως δεν διακρινόταν εάν είχε ή όχι μαχαίρι πάνω της. Αμέσως η διεύθυνση κάλεσε στην αστυνομία, που επενέβη και συνέλαβε την γυναίκα.

Η γυναίκα, γύρω στα 40, εισήλθε στο σχολείο σε έξαλλη κατάσταση και φώναζε χαρακτηριστικά «θα σας φάω, θα σας χτυπήσω». Στο παραλήρημά της ανέφερε κάτι για κάποιον μαθητή, χωρίς όμως κανείς να μπορέσει να καταλάβει τι εννοούσε. Πάντως δεν ήταν μητέρα κάποιου μαθητή του σχολείου.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τελικά βρήκε στην κατοχή της γυναίκας μαχαίρι, το οποίο όπως εκείνη δεν το είχε φανερώσει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, παρά τις απειλές της.

Ευτυχώς μετά την έλευση της αστυνομίας ηρέμησαν τα πνεύματα αν και το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Εναντίον της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, που διερευνά το περιστατικό. Σημειώνεται πως ερευνάται εάν η γυναίκα είναι μητέρα κάποιου μαθητή/τριας έστω και σε άλλο σχολείο.

