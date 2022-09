Ηράκλειο

Κρήτη: Γρονθοκόπησε τη φίλη του κι εξαφανίστηκε

Άλλο ένα κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι τοπικές αρχές. Οι αστυνομικοί αναζητούν έναν 53χρονο άνδρα που επιτέθηκε και χτύπησε τη Βρετανίδα σύντροφό του.

Μέχρι στιγμής, ο 53χρονος δράστης του νέου περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη παραμένει άφαντος, ωστόσο, σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν την Πέμπτη (29.09.2022) όταν ο 53χρονος άνδρας συναντήθηκε με τη Βρετανίδα σύντροφό του στα Μάλια. Μετά από έντονο καβγά που είχαν την έβρισε και τη γρονθοκόπησε.

Η Βρετανίδα μετά το συμβάν πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε τον 53χρονο με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του.

