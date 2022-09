Μαγνησία

Πήλιο: Απειλούσε ότι θα κάψει την μητέρα του εάν δεν του δώσει λεφτά

Η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία, ο άνδρας συνελήφθη. Τι ακριβώς συνέβη.

Με τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης καλούνται να λύσουν τις διαφορές τους, ένας 44χρονος και η 72χρονη μητέρα του, κάτοικοι χωριού του Δήμου Ν. Πηλίου, που το απόγευμα της Τετάρτης ήρθαν «στα χέρια», γιατί η γυναίκα δεν του έδινε χρήματα, την έπιασε από τα μαλλιά και απείλησε ότι θα την κάψει.

Η ηλικιωμένη γυναίκα και ο γιος της, εμφανίστηκαν χθες στα Δικαστήρια, συμφώνησαν και οι δύο να κάνουν μια προσπάθεια να «τα βρουν» με τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Ωστόσο πριν προλάβουν να απομακρυνθούν, ο 44χρονος δήλωσε ότι η μητέρα του είναι τρελή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για να εξεταστεί από ψυχίατρο.

Το επεισόδιο μεταξύ του 44χρονου και της μητέρας του έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στο σπίτι τους , όταν ο άνδρας, ζήτησε από τη μητέρα του 500 € για να φύγει από το χωριό και η γυναίκα, που ισχυρίζεται ότι του έδωσε 1200 € προ ημερών, τα ξόδεψε σε τζόγο.

Τότε ο 44χρονος την άρπαξε από τα μαλλιά και την απείλησε ότι θα την κάψει.

Η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία, ο άνδρας συνελήφθη και αφού κρατήθηκε τη νύχτα στο Α.Τ. Νοτίου Πηλίου, χθες οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, κατηγορούμενος για απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι δούλευε όλο το καλοκαίρι σε κατάστημα εστίασης που διατηρεί η μητέρα του στο χωριό, δεν τον πλήρωσε και μάλωσαν όταν της ζήτησε τα χρήματα.

Η γυναίκα από την πλευρά της κατέθεσε ότι την έβρισε, την τράβηξε από τα μαλλιά και την απείλησε, όταν μάλωσαν για τα χρήματα ενώ βρισκόταν στο σπίτι τους.

Στο Δικαστήριο ο 44χρονος δήλωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μητέρα του εδώ και έξι χρόνια, θέλει να φύγει από το χωριό και της ζητά να του δώσει αυτά που δικαιούται.

Η 72χρονη δήλωσε ότι θέλει να τα βρει με τον γιο της πριν φύγει και τελικά οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πάνε σε ποινική διαμεσολάβηση, αφού ενημερώθηκαν για τη διαδικασία, τις δηλώσεις που θα κάνουν και τις συνεδρίες που πρέπει να παρακολουθήσουν.

Τελικά το Δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 11 Οκτωβρίου, οπότε και αν δεν έχουν κάνει δηλώσεις ποινικής διαμεσολάβησης θα αναβληθεί ξανά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ειδάλλως ο 44χρονος θα δικαστεί, ενώ οι γιατροί αποφάνθηκαν ότι η ηλικιωμένη δεν χρίζει νοσηλείας.

