Διπλό φονικό στην Καβάλα - Δράστης: “Εδώ αρχίζει η αγάπη μας και εδώ τελειώνει”

Τα τελευταία λόγια του άνδρα που δολοφόνησε το λίγων μηνών παιδί του και την σύντροφο του, πριν βάλει τέλος στην ζωή του. Νέες αποκαλύψεις για την ένταση στις σχέσεις του ζευγαριού.

Στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» του ΑΝΤ1 και στην Φαίη Μαυραγάνη μίλησε το πρωί του Σαββάτου, ο Ευκλείδης Καλογερίδης, ιδιοκτήτης καφενείου και οικογενειακός φίλος του ζευγαριού που «πρωταγωνίστησε» στην νέα οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Καλογερίδης, που διατηρεί καφενείο στην Λεκάνη Καβάλας, είπε ότι υπήρχε ένταση στην σχέση του 56χρονου με την εν διαστάσει και κατά 25 χρόνια νεότερη σύντροφο του, με την οποία είχαν αποκτήσει ένα μωρό λίγων μηνών, με επίκεντρο τον χωρισμό τους και την τύχη του παιδιού.

Μετά από μια δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του λίγων μηνών παιδιού κι ενώ η απόφαση έδειχνε να κλίνει υπέρ της μητέρας, ο άνδρας, που τελευταία σύμφωνα με τον φίλο του είχε χάσει αρκετά κιλά και εμφανιζόταν πιεσμένος και προβληματισμένος, αποφάσισε να σκοτώσει το παιδί του και την γυναίκα με την οποία το έφεραν μαζί στην ζωή και εν συνεχεία να βάλει τέλος στην ζωή του, αφού ειδοποίησε έναν εξάδελφο του για όσα είχε κάνει και το τέλος που σκόπευε να βάλει στην δική του ζωή..

Βρήκαν ένα σημείωμα του αυτόχειρα που έλεγε ότι «εδώ αρχίζει η αγάπη μας και εδώ τελειώνει», είπε ο κ. Καλογερίδης, αναφέροντας πως ο δράστης του διπλού φονικού «Έπαιρνε το παιδί και το πήγαινε βόλτα με το αυτοκίνητο, μιλούσε το ζευγάρι όταν βρίσκονταν στον δρόμο, αλλά αν υπήρχε και κάτι άλλο από πίσω, δεν το ξέρουμε…».

Σε ότι αφορά τις φήμες πως η γυναίκα σκόπευε να φύγει στην Γερμανία με το παιδί, ο κ. Καλογερίδης είπε πως η άτυχη μητέρα «δεν θα έφευγε στην Γερμανία, θα πήγαινε να τακτοποιήσει κάποια κληρονομικά και άλλα θέματα και θα γύριζε. Είχε πάει στο σπίτι του παππού της, αφού έφυγε από το πατρικό σπίτι του αυτόχειρα, στο οποίο ζούσαν μαζί».

