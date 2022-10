Χανιά

Κίσσαμος: Σφαίρες και….κατσούνα για ένα χωράφι

Επίθεση δέχθηκε ένας άνδρας από υποψήφιους αγοραστές του χωραφιού του.

Δολοφονική επίθεση δέχθηκε ένας άνδρας στην Κίσσαμο Χανίων, το βράδυ της Πέμπτης.

Γύρω στις 20:30 δύο άτομα σταμάτησαν έξω από το σπίτι του και του κόρναραν να βγει έξω. Ήταν δύο άτομα που ήθελαν να αγοράσουν το χωράφι του, το οποίο πούλησε σε κάποιον άλλον.

Όταν βγήκε από το σπίτι, άρχισαν να τον χτυπούν με κατσούνα στο κεφάλι, την πλάτη και όλο του το σώμα.

Ο άνθρωπος κατάφερε να μπει στο σπίτι και να καταγγείλει το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Κισσάμου, που έδρασε άμεσα, σχηματίζοντας δικογραφία και αναζητώντας τους δράστες, που στο μεταξύ είχαν γίνει «καπνός».

Το επεισόδιο ωστόσο, δεν έληξε με τον άγριο ξυλοδαρμό. Γύρω στις 3 το πρωί, δύο άτομα, πέρασαν έξω από το σπίτι του θύματος της επίθεσης και έριξαν τρεις πυροβολισμούς, δύο με καραμπίνα και έναν με πιστόλι.

Η σφαίρα και τα σκάγια διαπέρασαν την είσοδο του σπιτιού και έφτασαν μέχρι στο παράθυρο του παιδιού του θύματος.

«Από τύχη δεν σκότωσαν εμένα, τη γυναίκα ή τα παιδιά μας», δήλωσε συγκλονισμένος ο άνθρωπος, που καταγγέλλει ότι μια χούφτα επικίνδυνων ατόμων, τρομοκρατούν συστηματικά όλη την περιοχή, με αδεσποτία, ξυλοδαρμούς, απειλές και πολλά ακόμα, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των φιλήσυχων κατοίκων της περιοχής, που δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν όλα τα νόμιμα μέσα, για να σταματήσει ο κύκλος της βίας που -δυστυχώς- καλά κρατεί στην περιοχή, παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών.

