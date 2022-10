Καβάλα

Διπλό φονικό στην Καβάλα: Της είχε πει ότι θα την πνίξει

Συγκλονίζουν οι πληροφορίες από τον ιατροδικαστή. Οι απειλές που δεχόταν το θύμα και η επιθυμία της μητέρας της.

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες της διπλής δολοφονίας και αυτοκτονίας στην Καβάλα, όπου κτηνοτρόφος σκότωσε τη σύντροφό του και το μόλις δέκα μηνών βρέφος τους κι έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες,ο ιατροδικαστής βρήκε δέσκα σκάγια στη σορό του βρέφους από τις βολές του δράστη, προτού κάνει τη διπλή προσπάθεια για την αυτοκτονία του.

Ο άνδρας εξοργίστηκε όταν θεώρησε πως η σύντροφός του θα έπαιρνε το μωρό τους και θα πήγαινε στη Γερμανία, όπως όμως αποκάλυψε φίλος του ζευγαριού στον ΑΝΤ1, η γυναίκα θα πήγαινε να τακτοποιήσει κάποια κληρονομικά ζητήματα που είχαν προκύψει μετά τους θανάτους του πατέρα και της γιαγιάς της και θα επέστρεφε.

Ο δικηγόρος της 31χρονης, Μάρκος Αποστολίδης, δήλωσε στο Mega ότι, ο 56χρονος δράστης ήταν ενήμερος για την επιθυμία αυτή του θύματος, ωστόσο επέλεγε να πιστεύει πως εκείνη ήθελε να του πάρει το παιδί.

Αποκάλυψε πως το ζευγάρι όταν χώρισε τον Ιούλιο του 2022, ο 56χρονος είχε «εκτοξεύσει άμεσες απειλές» προς το θύμα. Χαρακτηριστικά είχε πει πως θα πνίξει την 31χρονη και το παιδί και δεν θα τους αφήσει να φύγουν.

«Δεν πήγε στην αστυνομία αν και τη συμβούλευα για το αντίθετο…έτεινε να πιστεύει πως το θέμα θα ομαλοποιηθεί» δήλωσε ο δικηγόρος.

Επισήμανε, μάλιστα πως, κακοποιητική συμπεριφορά δεν υπήρξε, ωστόσο υπήρχαν άκρως υβριστικά και απαξιωτικά σχόλια προς το θύμα.

Φίλος της οικογένειας του θύματος και συγχωριανός του δράστη μιλώντας για το φονικό δήλωσε πως τα δύο πρώτα χρόνια σχέσης του ζευγαριού, «ο έρωτάς τους ήταν θυελλώδης».

Αποκάλυψε πως το θύμα είχε επενδύσει στην επιχείρηση του δράστη, ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμεναν με αποτέλεσμα να χρειαστεί να της στέλνει χρήματα η μητέρα της από την Γερμανία.

«Δεν είχε πρόθεση να φύγει στη Γερμανία, της άρεσε το χωριό, ήθελε να μείνει. Γι’ αυτό είχε νοικιάσει το σπίτι» συμπλήρωσε, ενώ όπως αναφέρει του είχε εκφράσει τους φόβους της για τον 56χρονο, όπως μεγάλο φόβο είχε και η μητέρα του θύματος.

Η μητέρα, πάντως, του θύματος, που έμαθε για τη διπλή δολοφονία του παιδιού και του εγγονιού της, μόλις έφτασε από την Ελλάδα στη Γερμανία, ζήτησε τις σορούς τους εκεί, ώστε να ταφούν στη γενέτειρα της γυναίκας.

