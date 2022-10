Καβάλα

Διπλό φονικό στην Καβάλα - Ιατροδικαστής: Πυροβόλησε το μωρό, ξαναγέμισε το όπλο και σκότωσε την 31χρονη

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Λεκάνης με το διπλό φονικό. Παραδόθηκαν στους συγγενείς οι σοροί. Τι δήλωσε ο ιατροδικαστής.



Σοκαρισμένη εξακολουθεί να είναι η μικρή κοινωνία του ορεινού οικισμού της Λεκάνης στον Δήμο Νέστου, ανατολικά της Καβάλας, μετά το διπλό φονικό της 31χρονης κοπέλας και του μόλις δέκα μηνών γιου της, από τον 56χρονο πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, που μετά την πράξη του αυτοκτόνησε.

Το πρωί παραδόθηκαν στους συγγενείς οι τρεις σοροί προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ταφής τους. Η σορός της 31χρονης κοπέλας και του 10 μηνών γιου της θα μεταφερθούν στη Γερμανία, όπου μένει μόνιμα η μητέρα της άτυχης κοπέλας, η οποία αρχικά αναμένονταν σήμερα στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά από επιθυμία της μητέρας, που κατάγεται από τη Λεκάνη, αποφασίστηκε οι σοροί να μεταφερθούν στη Γερμανία προκειμένου να γίνουν εκεί οι ακολουθίες ταφής.

Η 31χρονη κοπέλα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία, ήταν ρωμαιοκαθολική, ενώ το βρέφος είχε βαφτιστεί χριστιανός ορθόδοξος στα μέσα Ιουλίου στην εκκλησία της Λεκάνης. Ο 56χρονος αυτόχειρας ετάφη στο δημοτικό κοιμητήριο της Λεκάνης χωρίς την παρουσία κανενός.

Ο ιατροδικαστής Νικόλαος Κιφνίδης που διενήργησε τις νεκροψίες, σε δηλώσεις του τόνισε πως η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν πολύ σκληρή και ιδίως η ιατροδικαστική εξέταση του μόλις δέκα μηνών βρέφους. Ο 56χρονος κτηνοτρόφος φέρεται αρχικά να πυροβόλησε από πίσω το μωρό, ο θάνατος του οποίου ήταν ακαριαίος. Στη συνέχεια, ξαναγέμισε το όπλο του και πυροβόλησε πισώπλατα την πρώην σύντροφό του, η οποία βρήκε επίσης ακαριαίο θάνατο καθώς, όπως διαπιστώθηκε, καταστράφηκαν ζωτικά όργανά της.

Όπως όλα δείχνουν η επιμέλεια του παιδιού που είχε αποκτήσει η πρώην σύντροφός του, ήταν η κόκκινη γραμμή για τον 56χρονο δολοφόνο και αυτόχειρα, ο οποίος χθες το πρωί κάλεσε την πρώην σύντροφό του σε ένα από τα μαντριά που βρισκόταν κοντά στο σπίτι του, όπου σκότωσε την ίδια και το 10 μηνών βρέφος.

Να σημειωθεί πάντως πως μέσα σε διάστημα δεκαπέντε ημερών είναι το δεύτερο περιστατικό δολοφονίας που συγκλονίζει την κοινωνία του Δήμου Νέστου, καθώς λίγες μέρες πριν ένας 25χρονος είχε σκοτώσει έναν 52χρονο στη Χρυσούπολη, έξω από την επιχείρηση επεξεργασίας μαρμάρου όπου εργάζονταν.

