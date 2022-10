Καβάλα

Διπλό φονικό στην Καβάλα: Κανείς στην κηδεία του 56χρονου, ούτε ο πατέρας του

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία με την διπλή δολοφονία. Χωρίς κόσμο η κηδεία του αυτόχειρα και δολοφόνου. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Λίγο πριν τις 17:00 ολοκληρώθηκε η κηδεία του αυτόχειρα και δολοφόνου στην Λεκάνη Καβάλας, ο οποίος χθες το πρωί πριν δώσει τέλος στη ζωή του, σκότωσε, με μονόκαννο όπλο, την σύντροφό του και το 10 μηνών βρέφος τους.

Όλο το χωριό του “γύρισε την πλάτη” μετά την φρικτή πράξη που έκανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς δεν παραβρέθηκε, ενώ ο ιερέας δεν ήθελε να πραγματοποιήσει την τελετή, ωστόσο την πραγματοποίησε με εντολή του Δεσπότη.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλαος Κιφνίδης που διενήργησε τις νεκροψίες, σε δηλώσεις του τόνισε πως η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν πολύ σκληρή και ιδίως η ιατροδικαστική εξέταση του μόλις δέκα μηνών βρέφους. Ο 56χρονος κτηνοτρόφος φέρεται αρχικά να πυροβόλησε από πίσω το μωρό, ο θάνατος του οποίου ήταν ακαριαίος. Στη συνέχεια, ξαναγέμισε το όπλο του και πυροβόλησε πισώπλατα την πρώην σύντροφό του, η οποία βρήκε επίσης ακαριαίο θάνατο καθώς, όπως διαπιστώθηκε, καταστράφηκαν ζωτικά όργανά της.

Σημειώνεται ότι ο δράστης και αυτόχειρας είχε αφήσει σημείωμα πριν το έγκλημα. Σε αυτό όπως ανέφερε ιδιοκτήτης καφενείου της περιοχής και φίλος του ζευγαριού έγραφε: «εδώ αρχίζει η αγάπη μας κι εδώ τελειώνει».

Οι σοροί της γυναίκας και του βρέφους θα μεταφερθούν στη Γερμανία, προκειμένου να γίνει η κηδεία τους.

