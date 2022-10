Ηλεία

Πύργος: Φωτιά στην Σπιάντζα

Το σκοτάδι δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών που δίνουν μάχη" για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτική έκταση στην περιοχή Σπιάντζα, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ήλιου πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

