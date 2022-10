Αχαΐα

Αχαΐα: Νεκρή από ανατροπή τρακτέρ

Τραγωδία στην Αχαϊα με 59χρονη που καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τρακτέρ καταπλάκωσε 59χρονη στη Βαλμαντούρα Αχαΐας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 59χρονη είχε πάει στο χωράφι για αγροτικές εργασίες αλλά καθυστέρησε να επιστρέψει κάτι που ανησύχησε τον σύζυγο και τον γιο της.

Και οι δύο βρέθηκαν μπροστά στο φρικτό θέαμα της γυναίκας που είχε καταπλακωθεί από το τρακτέρ και είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά, αφού η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Πηγή: thebest.gr

