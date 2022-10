Καβάλα

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Ποια ήταν η 31χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς βρέθηκε στο χωριό Λεκάνη της Καβάλας η 31χρονη που είδε το μωρό της να δολοφονείται προτού πεθάνει από τις σφαίρες του αυτόχειρα συντρόφου της.

Σοκ έχει προκαλέσει στο χωριό Λεκάνη, αλλά και στο πανελλήνιο η διπλή δολοφονία της 31χρονης γυναίκας και του βρέφους της από τον αυτόχειρα σύντροφό της.

Ο 54χρονος, στην κηδεία του οποίου δεν πήγε κανένας, ούτε ο πατέρας του, σκότωσε το μωρό του με δέκα σκάγια κι έπειτα τη σύντροφό του, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, με διπλή προσπάθεια.

Η Γερμανίδα σύντροφός του είχε βρεθεί αρχικά στη Λεκάνη πριν από δέκα χρόνια, όταν κάνοντας την πτυχιακή της εργασίας, μετά από τις σπουδές της στο branding, πήγε εκεί για να εργαστεί αλλά και να ανακαλύψει τις ρίζες της.

Η Άννα Δημητριάδη Κρουσέ δημιούργησε βιβλίο αφιερωμένο στους 350 κατοίκους της Λεκάνης, με μαρτυρίες, φωτογραφίες και συνεντεύξεις τους στις 164 σελίδες του.

«Προκειμένου να επεκτείνω ακόμα περισσότερο το βιογραφικό μου, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο banding και τη γραφιστική στο HAWK Hildesheim. Για την πτυχιακή μου εργασία πέρασα μέρος της ζωής μου σε ένα μικρό ελληνικό ορεινό χωριό. Πήγα να αναζητήσω τις ρίζες μου για ένα εικονογραφημένο βιβλίο αφιερωμένο στη Λεκάνη και τελικά ερωτεύτηκα αυτό το χωριό (και τους αιγοβοσκούς). Έτσι, μάζεψα κάποια χρήματα μετά το κολέγιο και μετακόμισα στο χωριό Λεκάνη. Από εδώ εργάζομαι ανεξάρτητα ως brand designer και φωτογράφος», αναφέρει στην ιστοσελίδα της.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ινδία: παιδιά και γυναίκες πνίγηκαν σε λίμνη

Επίδομα μητρότητας: επέκταση στον ιδιωτικό τομέα

Βασίλειος Έξαρχος: Ο παντοπώλης που έδωσε το όνομά του στα Εξάρχεια