Κυκλάδες

Νάξος: 12χρονος βοσκός είναι αριστούχος μαθητής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί που καταφέρνει να συνδυάζει τη δουλειά και το σχολείο και να αριστεύει και στα δύο.

Ένας 12χρονος μαθητής από τη Νάξο αποτελεί «φωτεινό» παράδειγμα, αφού όχι μόνο είναι βοηθός στις οικογενειακές δουλειές, αλλά είναι και άριστος μαθητής.

Ο Βασίλης Γιακουμής, ξυπνάει κάθε πρωί από τις 5:00 και βοηθά με το κοπάδι της οικογένειάς του. Παιδί οικογένειας κτηνοτρόφων κάνει όλες τις δουλειές στο μαντρί, ακόμα και το άρμεγμα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», το παιδί είπε ότι, «καμία δουλειά» δεν το δυσκολεύει.

Ο Βασίλης είναι πρώτος και στα μαθήματα, αφού είναι αριστούχος. Φέτος θα πάει Α’ Γυμνασίου, όμως δεν ξέρει ακόμα τι δουλειά θέλει να κάνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ινδία: παιδιά και γυναίκες πνίγηκαν σε λίμνη

Καύσιμα: το πετρέλαιο κίνησης έγινε πιο ακριβό από την βενζίνη (βίντεο)

Επίδομα μητρότητας: επέκταση στον ιδιωτικό τομέα