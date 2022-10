Καρδίτσα

Τροχαίο - Καρδίτσα: Νεκρός 16χρονος οδηγός

Τραγικό τέλος για τον ανήλικο οδηγό στην άσφαλτο. Πως συνέβη η τραγωδία που βύθισε στην θλίψη την Καρδίτσα.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος έξω από την Αγία Τριάδα το βράδυ της Πέμπτης, όταν ένας 16χρονος οδηγός δικύκλου σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος 16χρονος από τα Καλογριανά κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία, συγκρούστηκε με ένα αγροτικό όχημα έξω από την Αγία Τριάδα στο ύψος του γηπέδου.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος δυστυχώς έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση.

Πηγή: thessaliatv.gr

