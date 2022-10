Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τους κρατούσαν ομήρους και ζητούσαν λύτρα

Τρία άτομα κρατούνταν όμηροι από αλλοδαπούς, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Τρεις αλλοδαπούς κρατούσαν ομήρους σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ισάριθμοι δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 18, 17 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, αρπαγή, παράνομη κατακράτηση, απόπειρα εκβίασης και εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες τα ξημερώματα εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και απελευθερώθηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της παράνομης κατακράτησης τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίσθηκαν σε διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και συνελήφθησαν.

Οι δράστες μετερχόμενοι απειλές εκβίαζαν και απαιτούσαν από τα θύματά τους χρηματικά ποσά, προκειμένου να τους απελευθερώσουν.

