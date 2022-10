Ιωάννινα

Κακοκαιρία - Μέτσοβο: Κεραυνός σκότωσε αγελάδες

Θλιβερός ήταν ο απολογισμός κτηνοτρόφων από το χθεσινοβραδινό μπουρίνι στην Ήπειρο.

Νεκρές από χτύπημα κεραυνού βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής πέντε αγελάδες, στα ορεινά του Μετσόβου, κοντά στις πηγές του Αωού.

Σύμφωνα με τους ντόπιους, τα ζώα βρίσκονταν την ώρα της κακοκαιρίας, σε σημείο που δεν καλύπτεται από δέντρα.

Το βράδυ του Σαββάτου ισχυρό μπουρίνι με θυελλώδεις ανέμους, βροχόπτωση και πλήθος κεραυνών, έπληξε την περιοχή της Ηπείρου.

Οι ιδιοκτήτες των κοπαδιών συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν σκοτωθεί κι άλλα ζώα.

