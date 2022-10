Μαγνησία

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά 45χρονη - Κατέρρευσε μπροστά στον άνδρα της

Σοκ προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος μίας γυναίκας μπροστά στα μάτια του συζύγου της.

Την τελευταία της πνοή άφησε ξαφνικά μία γυναίκα από τη Νέα Ιωνία Βόλου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια του συζύγου της.

Η 45χρονη κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, προτού ο άνδρας προλάβει να κάνει οτιδήποτε.

Στο σπίτι της κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε εκπνεύσει.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε η Αστυνομία που έχει αναλάβει τις έρευνες, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

