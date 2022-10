Χανιά

Χανιά - Ομαδικός βιασμός: Ποινική δίωξη σε 23χρονο

Ο φερόμενος ως δράστης ζήτησε και πηρέ προθεσμία να απολογηθεί. Τι ισχυρίζεται ο ίδιος. Το χρονικό της υπόθεσης.



Στον εισαγγελέα έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Οκτωβρίου, ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό μιας 21χρονης κοπέλας από τη Σουηδία, στα Χανιά.

Ο φερόμενος ως δράστης ζήτησε και πηρέ προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 4 Οκτωβρίου, έως τότε θα κρατείται.

Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγεια κατά συναυτουργία σε βάρος προσώπου ανίκανου να αντισταθεί, λόγω μέθης καθώς και ποινική δίωξη για σωματικές βλάβες και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι ό,τι έγινε με την συναίνεση της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από δύο άτομα, τα ξημερώματα του Σάββατου 1 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 21χρονη, βρισκόταν σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης, όταν δύο άγνωστοι σε εκείνη άνδρες, την πλησίασαν και εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η κοπέλα βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ήταν σε κατάσταση αδυναμίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της, προσφέρθηκαν να την μεταφέρουν στο κατάλυμα όπου διέμενε, στην περιοχή του Γερανίου του Δήμου Πλατανιά, ωστόσο, όπως υποστήριξε, την οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία και την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Η αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση και συνέλαβε έναν 23χρονο άνδρα ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και ενός 19χρονου.

