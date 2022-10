Κέρκυρα

Κέρκυρα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο βρήκε η ηλικιωμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυρικής στην περιοχή της Γαρίτσας στην Κέρκυρα. Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 88χρονη γυναίκα που κινούνταν πεζή.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το τμήμα τροχαίας.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, οδηγός του οχήματος είναι μια 29χρονη, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Ομαδικός βιασμός: Ποινική δίωξη σε 23χρονο

Πανεπιστήμιο Πάτρας - Πρύτανης για Εστία: 150 δωμάτια ήταν “κλεισμένα”, ακόμη και από νεκρό!

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Ποια ήταν η 31χρονη