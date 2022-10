Θεσπρωτία

Φωτιά στη Θεσπρωτία - Επιχειρούν και αεροσκάφη

Μάχη από ξηράς και από αέρος για φωτιά στην Θεσπρωτία.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας Θεσπρωτίας.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά??σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λωρίδα Σαγιάδας Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2022

Η φωτιά δεν απειλεί κάποιο οικισμό.

