Εύβοια

Χαλκίδα: Σκηνοθέτησαν ληστεία για να κλέψουν τα λεφτά του... φίλου τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερα άτομα σκηνοθέτησαν ληστεία, προκειμένου να αρπάξουν τα χρήματα νεαρού, ο οποίος πήγε στην Χαλκίδα για να αγοράσει αυτοκίνητο.



Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται τρία άτομα καθώς σκηνοθέτησαν ληστεία με θύμα έναν άνδρα ο οποίος ήθελε να αγοράσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην Χαλκίδα.

Ο αγοραστής μπήκε στο συγκεκριμένο όχημα για να το δοκιμάσει μαζί με έναν άνδρα και μία γυναίκα οι οποίοι γνωστοί του και μεσολάβησαν για να τον βοηθήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ξαφνικά ένα δίκυκλο τους έκλεισε το δρόμο, κατέβηκαν δύο άτομα με κουκούλες και όπλα και πήραν 15.000 ευρώ, τα λεφτά για την πληρωμή, από το θύμα και προσωπικά, αντικείμενα των συνεπιβατών οι οποίοι όμως ήταν στο κόλπο. Ανάμεσα αντικείμενα αυτά ήταν και το ρολόι της γυναίκας.

Τελικά οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έδωσαν λύση στο μυστήριο. Έκαναν έρευνες σε σπίτια και βρήκαν τις κουκούλες που παραπέμπουν στους «Anonymus» και στη σειρά ταινιών Scream, ενώ στο σπίτι που έμενε η γυναίκα εντόπισαν και το ρολόι που υποτίθεται ότι είχε κλαπεί.

Καταζητούν έναν συνεργό ενώ οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε μία απόπειρα ληστείας που έγινε πριν από ένα μήνα σε βενζινάδικο. Ένας εκ των δραστών κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενέντεζ στον ΑΝΤ1: Ο Ερντογάν απειλεί όπως ο Πούτιν – Δεν θα δειλιάσουμε (βίντεο)

Βόλος: Πέθανε ξαφνικά 45χρονη - Κατέρρευσε μπροστά στον άνδρα της

Revenge porn στην Πάτρα: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με γυναίκες - θύματα εκβιασμού (βίντεο)