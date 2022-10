Χανιά

Κρήτη: Έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς κι έπεσε σε καλώδια της ΔΕΗ

Η εμπειρία του πιλότου τον έσωσε, κυριολεκτικά!

Ένα παρ΄ολίγον δυστύχημα απεφεύχθη χάρη στην εμπειρία του αεροπτεριστή στην Κρήτη, ο οποίος κατευθύνθηκε και έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ.

Ο αιωροπτεριστής έχασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του αετού του στο Φραγκοκάστελλο και έπεσε σε καλώδια μέσης τάσης της ΔΕΗ κοντά στο γήπεδο της περιοχής.

Ευτυχώς, ο άνδρας μπόρεσε με την εμπειρία του και απεγκλωβίστηκε από το αλεξίπτωτο και είναι καλά στην υγεία του.

Τα συνεργεία της ΔΕΗ αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό, έσπευσαν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να επιδιορθωθεί η βλάβη και να επανέλθει η ηλεκτροδότηση στην περιοχή.

