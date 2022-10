Κοζάνη

Δήμαρχος Σερβίων στον ΑΝΤ1: Το δημαρχείο κάηκε γρήγορα

Ο δήμαρχος Σερβίων στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την καταστροφική φωτιά στο δημαρχείο. Αποκλειστικές εικόνες από το καμένο ιστορικό κτήριο.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δήμαρχος Σερβίων, μια μέρα μετά την καταστροφική φωτιά στο δημαρχείο.

Για τη φωτιά που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο ιστορικό δημαρχείου των Σερβίων Κοζάνης μίλησε ο δήμαρχος, Χρήστος Ελευθερίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, το δημαρχείο ήταν κλειστό από την Παρασκευή και την ώρα της φωτιάς ήταν όλοι στο πανηγύρι.

«Ειδοποιηθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο δημαρχείο», είπε ο Χ.Ελευθερίου.

«Μας είπαν ότι το πρόβλημα ήταν μικρό, αλλά το κτήριο ήταν παλιό», σημείωσε μιλώντας για το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η φωτιά μέσα στο κτήριο.

Ως προς τα αίτια, είπε ότι, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, «τα καλώδια των υπολογιστών περνούσαν πάνω από τη σκεπή».

«Αργήσαμε να εντοπίσουμε τη φωτιά επειδή ήμασταν όλοι στο πανηγύρι», είπε, τονίζοντας ότι, χάθηκε λίγος, αλλά πολύτιμος χρόνος διότι δεν ήταν κάποιος πολίτης εκεί για να δει τον καπνό εξ αρχής.

«Όταν οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα, δεν είδαν φλόγες, το ανθρώπινο χέρι θα έβαζε φωτιά», κατέληξε, αποκλείοντας κάποια εμπρηστική επίθεση.

