Θεσσαλονίκη: οικιακή βοηθός “ξάφριζε” σπίτια

Πώς η σπείρα κατάφερε να αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό από τα θύματα.

Εξιχνιάστηκαν κλοπές από οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά και των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστιδα 46χρονη ημεδαπή, η οποία εκμεταλλευόμενη την εργασία της ως οικιακή βοηθός, αφαιρούσε χρήματα και κοσμήματα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ακόμη συνεργών της, ενώ η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 60.000 ευρώ

Η συστηματική και επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, οδήγησε στην εξιχνίαση περιπτώσεων κλοπών από οικίες και το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας σε βάρος πέντε εμπλεκομένων ατόμων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 46χρονη ημεδαπή, εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός σε σπίτια ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά και των Συκεών, από τον Φεβρουάριο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2022 και με τη βοήθεια τεσσάρων ακόμη ατόμων, προχώρησε σε κλοπές:

χρηματικών ποσών το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και

κοσμημάτων με εκτιμώμενη αξία 60.000 ευρώ, σύμφωνα με τους παθόντες.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης ήταν η επιτηδευμένη προσέγγιση των ηλικιωμένων υποψήφιων θυμάτων από τη 46χρονη, η οποία μόλις ξεκινούσε την εργασία στις οικίες τους, αυτόματα αποκτούσε γνώση και πρόσβαση στα σημεία όπου εναπόθεταν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε μία περίπτωση μάλιστα, προσέγγισε ηλικιωμένη γυναίκα το διάστημα που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο και αφού της συστήθηκε ως αποκλειστική βοηθός, την επισκέφθηκε σε δεύτερο χρόνο στην οικία της, όπου της απέσπασε πληροφορίες ως προς το σημείο απόκρυψης των χρημάτων.

Εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες και με τη συνέργεια τεσσάρων ακόμη ατόμων στους οποίους παρείχε πληροφορίες υποδεικνύοντας ταυτόχρονα πώς να δράσουν, προχώρησαν σε κλοπές από τέσσερις κατοικίες.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

