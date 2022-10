Μαγνησία

Διπλή δολοφονία στην Μακρινίτσα: Αγωγή αποζημίωσης για τα νεκρά αδέλφια

Αποζημίωση από τον δράστη, για τα δύο παιδιά τους που δολοφόνησε το ένα μετά το άλλο, ζητούν οι γονείς της Κωνσταντίνας και του Γιώργου.



Αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης ζητούν με αγωγή που κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, οι γονείς της Κωνσταντίνας και του Γιώργου που δολοφονήθηκαν από τον μακελάρη τον Απρίλιο του 2021 στη Μακρινίτσα.

Οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και μεγαλώνουν το εγγονάκι τους, ζητούν από το δικαστήριο να τους επιδικάσει 200.000 ευρώ στον καθένα, για τον τραγικό τρόπο, με τον οποίον δολοφονήθηκαν τα παιδιά τους, όπως επίσης και 5.000 ευρώ για τον ξυλοδαρμό του πατέρα από τον 32χρονο μακελάρη λίγες μέρες πριν το διπλό φονικό, όπως επίσης και 20.000 ευρώ στη μητέρα για τις σωματικές βλάβες που τις προκάλεσε το βράδυ της δολοφονίας.

Παράλληλα, αιτούνται ο δράστης να καταβάλει διατροφή 600 ευρώ κάθε μήνα για το εγγόνι τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

