Χανιά - Ομαδικός βιασμός: Την φωτογράφισαν γυμνή πριν την εγκαταλείψουν

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ωστόσο η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε πως όχι απλά κακοποιήθηκε σεξουαλικά αλλά ο ένας από τους δράστες την χτύπησε.

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Χανίων ο 23χρονος που κατηγορείται πως τα ξημερώματα του Σαββάτου μαζί με έναν 19χρονο φίλο του, ασέλγησαν σε βάρος μιας 21χρονης Σουηδέζας.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ωστόσο η νεαρή γυναίκα από τη Σουηδία κατήγγειλε πως όχι απλά κακοποιήθηκε σεξουαλικά αλλά ο ένας από τους δράστες την χτύπησε όταν εκείνη προσπάθησε να αντισταθεί και επιπλέον την φωτογράφησε ενώ ήταν ημίγυμνη.

Αίσθηση προκαλούν όσα έρχονται στο φως για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος της 21χρονης από δύο νεαρούς Χανιώτες τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Γεράνι του δήμου Πλατανιά, ενώ τα ξημερώματα έληξε η προθεσμία του αυτοφώρου για τον 19χρονο που έχει ταυτοποιηθεί ως συνεργός του 23χρονου.

Η κοπέλα που ζει τους τελευταίους μήνες στα Χανιά και εργάζεται σε Σουηδική εταιρία κατήγγειλε, στις αστυνομικές αρχές πως οι δράστες με τους οποίους διασκέδαζαν παρέα σε κλάμπ της πόλης, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μάλιστα ισχυρίζεται πως δεν περιορίστηκαν στην ασέλγεια αλλά ο ένας εκ των δύο, τη χτύπησε όταν εκείνη προσπάθησε να τον απωθήσει χτυπώντας τον με το κινητό της τηλέφωνο στο πρόσωπο.

«Φύγαμε μαζί από το κλάμπ τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εγώ θα επέστρεφα στο δωμάτιο μου και οι δύο θέλησαν να με συνοδέψουν. Mε πήγαν σε ένα ερημικό σημείο πριν την παραλία του Γερανίου», κατήγγειλε.

Σε βάρος του 23χρονου που συνελήφθη ασκήθηκαν διώξεις για κατάχρηση σε ασέλγεια κατά συναυτουργεία σε βάρος ατόμου ανίκανου να αντιδράσει λόγο μέθης, για σωματικές βλάβες καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Το περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία που μιλά για ενίσχυση του κλίματος ανασφάλειας και για κρούσματα που προβληματίζουν.

