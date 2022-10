Κέρκυρα

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με φορτηγό

Τραγικό τέλος είχε ο νεαρός οδηγός που συγκρούστηκε με φορτηγό σε επαρχιακό δρόμο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί επί της επαρχιακής οδού Αφιώνα-Καββαδάδων, στην Κέρκυρα όταν ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 69χρονος Κερκυραίος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 25χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών.

