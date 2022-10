Φθιώτιδα

Τροχαίο: Μηχανάκι ντελίβερι συγκρούστηκε με ΙΧ - Κάμερα κατέγραψε το ατύχημα (βίντεο)

Καρέ – καρέ τη σύγκρουση διανομέα φαγητού με αυτοκίνητο. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι - ντελίβερι στην οδό Αθηνών, στη Λαμία.

Το ατύχημα που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. όπου φαίνεται το αυτοκίνητο να ανεβαίνει την οδό Αθηνών με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης και ο ντελιβεράς ακολουθεί. Η οδηγός, κατά δήλωσή της, βγάζει φλας και κόβει ταχύτητα, για να στρίψει αριστερά στην οδό Ολύμπου. Ο διανομέας φαγητού που ακολουθεί την ίδια στιγμή προσπαθεί να την προσπεράσει από αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Η γυναίκα σοκαρισμένη βγαίνει έξω και πιάνει το κεφάλι της, τρέχοντας προς το μηχανάκι για να δει αν ο οδηγός του είναι καλά. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν έχει δέσει το χειρόφρενο και το αυτοκίνητο αρχίζει να κάνει προς τα πίσω.

Στο βίντεο φαίνεται και το πρόχειρο κράνος που φοράει ο δικυκλιστής, το οποίο πετάγεται στον δρόμο.

Ευτυχώς, ο τραυματισμός του νεαρού ντελιβερά δεν είναι σοβαρός, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης.

